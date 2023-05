Una impressionante grandinata si è abbattuta nel pomeriggio sul nord della Sardegna.

la Statale 131 è completamente coperta da chicchi di ghiaccio nella zona di Campeda: i veicoli in transito sono stati costretti a fermarsi per la visibilità quasi pari a zero e a causa della scarsa tenuta degli pneumatici sull’asfalto imbiancato.

La perturbazione ha colpito anche la Gallura: la grandinata si è abbattuta con particolare violenza nella zona di Calangianus.

Piogge forti e diffuse si sono registrate su Logudoro, Sarcidano, Mandrolisai e Barbagia.

