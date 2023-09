L'associazione culturale Binzateris, che raccoglie i viticoltori di Macomer e dei dintorni, organizza degli incontri formativi, con la partecipazione dei tecnici esperti di Laore. Incontri che servono in particolare a gestire meglio la vendemmia e produrre una buona qualità di vino, quindi far fronte ai fenomeni climatici che hanno condizionato l'attività di questa stagione.

L'associazione culturale ha chiesto la collaborazione dell'agenzia Laore, per tenere dei corsi di formazione e di informazione, affinché tutto venga fatto secondo quanto prescrivono i dati scientifici di fronte al fenomeno climatico che ha particolarmente caratterizzato la primavera e l'estate che sta per finire. Il primo incontro con i tecnici di Laore è fissato per lunedì, alle ore 18, nelle ex caserme Mura. Gli esperti di Laore faranno una relazione sul tema “parametri di maturazione e qualità delle uve in vendemmia”.

Un altro incontro seguirà i prossimi giorni, prima della fine del mese, sulla gestione della fermentazione e vinificazione sempre dopo la vendemmia. «In una stagione in cui gli effetti legati al cambiamento climatico - si legge nel documento di Binzateris - hanno sottoposto i viticoltori ad una maggiore lavoro nei vigneti, ci ritroviamo a gestire una vendemmia molto complessa. Per questo il supporto dei tecnici appare indispensabile».

