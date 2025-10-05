Turista si perde sul sentiero per Cala Luna, portato in ospedale con l’elicotteroVigili del fuoco mobilitati alle 7.30 di questa mattina per soccorrere un cinquantenne abruzzese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è perso durante un escursione lungo il sentiero per Cala Luna, a Dorgali e ha allertato i soccorsi.
Alle 7.30 di questa mattina la sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro si è mobilitata per recuperare un turista abruzzese di 50 anni.
Una squadra ha localizzato e raggiunto l’uomo in prossimità della grotta di Oddoana, verso Buchi Arta.
Poi sul posto è arrivato l’elicottero Drago 144, che ha recuperato l’uomo con un verricello e lo ha portato al San Francesco di Nuoro, dove il turista, che era in buone condizioni di salute, è stato visitato a scopo precauzionale.
(Unioneonline)