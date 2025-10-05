Si è perso durante un escursione lungo il sentiero per Cala Luna, a Dorgali e ha allertato i soccorsi.

Alle 7.30 di questa mattina la sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro si è mobilitata per recuperare un turista abruzzese di 50 anni.

Una squadra ha localizzato e raggiunto l’uomo in prossimità della grotta di Oddoana, verso Buchi Arta.

Poi sul posto è arrivato l’elicottero Drago 144, che ha recuperato l’uomo con un verricello e lo ha portato al San Francesco di Nuoro, dove il turista, che era in buone condizioni di salute, è stato visitato a scopo precauzionale.

