L’Asl 3 di Nuoro ha diffuso un’allerta ufficiale in seguito a numerose segnalazioni arrivate all’ufficio Relazioni col pubblico, riguardanti tentativi di truffa telefonica messi in atto attraverso falsi messaggi che si spacciano per comunicazioni del servizio Cup, il Centro Unico Prenotazioni.

Nel messaggio fraudolento gli utenti vengono invitati a richiamare un numero per ricevere presunte informazioni importanti, ma in realtà si tratta di numerazioni a pagamento con prefissi 893 o 895, attivate con il solo scopo di prosciugare il credito telefonico della vittima

L’Asl 3 precisa che il vero servizio Cup, quando effettua richiami, si limita a fornire dettagli sull’appuntamento già fissato e non chiede mai di ricontattare alcun numero.

È quindi importante non richiamare i numeri indicati, non aprire eventuali allegati e non cliccare su link presenti nei messaggi sospetti

Per verificare l’autenticità delle comunicazioni è sempre consigliato fare riferimento ai contatti ufficiali disponibili sul sito istituzionale dell’Asl 3 di Nuoro, nella sezione “Contatti – Asl Nuoro”

In caso di dubbi o incertezze è preferibile non interagire con il messaggio e segnalare l’accaduto agli sportelli Urp o alle autorità competenti

