Il Comune di Nuoro, attraverso la società incaricata della raccolta differenziata, è-comune, ha lanciato un preoccupante allarme in merito al rinvenimento di materiale radioattivo all’interno dei rifiuti indifferenziati. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle più recenti operazioni di raccolta del residuo secco indifferenziabile, sia nella zona 1 che nella zona 2 del territorio comunale.

Dalle prime analisi, si tratta di rifiuti riconducibili a materiali contaminati da trattamenti oncologici, come quelli utilizzati nei percorsi radiometabolici. Questi rifiuti richiedono modalità di smaltimento specifiche e regolamentate, poiché rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari a rischio radiologico.

Il loro conferimento nel normale circuito urbano non solo viola le normative vigenti, ma rappresenta anche un serio pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

