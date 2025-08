Paura ieri nella zona industriale di Siniscola , dove si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un operaio di 40 anni di Nuoro è precipitato da un capannone da un’altezza di circa sei metri, riportando ferite serie.

Secondo una prima ricostruzione, il quarantenne dipendente di una ditta di installazione di pannelli fotovoltaici stava effettuando dei lavori in quota nel lotto 7 della zona di industriale quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza l’operaio all’ospedale di Nuoro. Agli accertamenti partecipano gli uomini dello Spresal.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma al momento non si conosce la prognosi.

