Non è più un fenomeno notturno e non è più soltanto un problema per motociclisti e automobilisti. Nei quartieri periferici di Città Nuova, a Nuoro, i cinghiali si sono ormai impossessati delle strade, trasformandole in veri e propri corridoi faunistici. Il risultato? I bambini non vogliono più giocare liberamente all’aperto. L’ultimo episodio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 16. Una scrofa con quattro cuccioli ha attraversato indisturbata una via del quartiere, a pochi metri da un gruppo di ragazzini pre-adolescenti. Spaventati dalla presenza degli animali selvatici, i bambini si sono precipitati nelle case.

Secondo le testimonianze dei residenti, non è la prima volta che situazioni simili si verificano. I cinghiali, attratti dai mastelli della raccolta differenziata, rovistano tra i rifiuti non più soltanto di notte, ma anche durante le ore del giorno, con una frequenza sempre maggiore. Un rischio crescente per l’incolumità pubblica, che va ben oltre i danni alla viabilità. Le incursioni dei cinghiali nei centri abitati rappresentano un serio pericolo, soprattutto perché la presenza dei cuccioli rende le madri più aggressive e imprevedibili, anche nei confronti dell’uomo.

Il fenomeno non è limitato alle periferie urbane. Già da tempo è ben noto anche negli arenili, dove i cinghiali, abituati alla presenza dei turisti, si avventurano sempre più spesso tra gli ombrelloni in cerca di cibo. In alcune località costiere della Sardegna sono stati segnalati episodi di animali che rubano borse o frugano negli zaini lasciati incustoditi in spiaggia, attratti dagli odori di panini e snack. I residenti chiedono interventi urgenti da parte del Comune e degli enti competenti. Il problema dei cinghiali a Nuoro, come in molte altre città italiane, non è nuovo. Ma l’intensificarsi degli avvistamenti diurni, in zone frequentate da bambini e famiglie, e sulle spiagge, impone una risposta.

