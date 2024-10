In sella al cavallo Benitos, Dino Pes, "Velluto", lo scorso 17 agosto a Siena, nel Palio dell'Assunta ha portato al trionfo la contrada della Lupa, facendo esultare l'intera Sardegna centrale e i suoi compaesani. Per festeggiare quella grande vittoria, il suo paese venerdì prossimo gli dedica i festeggiamenti, con una grande manifestazione in piazza e cena finale per tutti offerta dai suoi familiari.

Una festa organizzata dal Comune, in collaborazione con Pro Loco, dedicata all'illustre fantino, che ha portato in alto il nome di Silanus vincendo l'ultimo "Palio dell'Assunta" di Siena, una delle competizioni equestri più antiche e prestigiose al mondo. «Una giornata per celebrare i suoi successi», dice il sindaco Gian Pietro Arca, «oltre al notevole contributo che il nostro territorio da sempre offre al panorama ippico nazionale e internazionale».

Il comunicato del Comune recita: «Dino Pes, che ha portato prestigio e visibilità alla nostra comunità, rappresenta un grande motivo di orgoglio per il nostro paese. I suoi innumerevoli successi sono prova del suo talento e della passione che lo ha animato fin da bambino. La giornata di celebrazione sarà un tributo alla sua straordinaria carriera, dove si ripercorreranno le tappe salienti della sua ascesa nel panorama equestre italiano e si evidenzierà il ruolo centrale delle tradizioni ippiche nella cultura sarda e italiana. Con questo evento intendiamo non solo celebrare il talento di Dino Pes, ma anche valorizzare le eccellenze locali e il patrimonio culturale della Sardegna, facendo della giornata una vera festa di orgoglio locale».

Le manifestazioni si aprono nella palestra comunale alle ore 17 e la sua famiglia offrirà la cena a tutti i presenti nella Piazza dei Mille.

