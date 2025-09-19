Il paese di Mamoida si è fermato. Nel pomeriggio di venerdì in tantissimi hanno raggiunto la chiesa della Beata Vergine Assunta per l’ultimo saluto a Lorenzo Sale. A quel giovane solare e benvoluto, scomparso ad appena 18 anni, mercoledì scorso, in un terribile schianto alla periferia del paese tra la sua moto da enduro e un camioncino pieno di cassette d’uva.

«Non prendiamo la vita troppo alla leggera, è il dono più grande che abbiamo», ha ripetuto nella sua toccante omelia il parroco Salvatore Orunesu.

Il sacerdote originario di Bitti si è rivolto ai giovani presenti. Agli amici di Lorenzo, a quei ragazzi giunti anche dai paesi vicini per mostrare vicinanza a una famiglia e a una comunità travolte dal dolore.

«La vita è sacra», ha proseguito Salvatore Orunesu. «Questo è il momento del dolore ma anche della riflessione. Mi rivolgo a voi, ragazzi. Custodite il dono più prezioso che avete. Siate rispettosi, pregate. Venite in chiesa. Non deve succedere che quel mezzo di divertimento, quella moto che serve pure per andare al lavoro, si sia trasformato in uno strumento di morte».

Il parroco si è poi rivolto ai familiari della vittima: «Non siete soli. Il nostro Padre non ha figli da abbandonare».

