Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, si è verificato un tragico incidente stradale lungo la statale 128, l’arteria che collega Sorgono a Tonara.

Un ciclista, originario della provincia di Vicenza, di 80 anni è stato investito da una Fiat Panda guidata da un 90enne del posto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto è avvenuto in un tratto di strada extraurbano. Le cause precise dell’incidente non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Tonara, intervenuti sul posto per i rilievi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

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