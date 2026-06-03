Mattinata movimentata sulle strade di Nuoro, dove nel giro di poche ore si sono verificati due distinti investimenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il primo incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino in via Dessanay. Un ciclista di 50 anni, mentre percorreva la strada in direzione della rotatoria con viale Badu ‘e Carros, è stato travolto da un furgoncino. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e il personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Poche ore dopo, dopo mezzogiorno, un secondo investimento si è verificato nel centro cittadino, in piazza Italia. Secondo le prime informazioni, una donna è stata urtata da un’automobile mentre stava attraversando la strada. Anche in questo caso sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, che hanno soccorso la donna e l’hanno accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sulla dinamica dei due incidenti sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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