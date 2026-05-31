Cala Ginepro, perdono le tracce del figlio mentre nuota nello stagno: ritrovato dopo un’ora, era in acquaAlle 20 una coppia tedesca ha allertato i soccorsi per un ragazzino di 12 anni
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Avevano perso di vista il figlio di 12 anni mentre nuotava nella acque dello stagno “Sa Curcurica”, a Cala Ginepro. Così, intorno alle 20, una coppia tedesca ha allertato i Vigili del fuoco, spiegando che avevano perso le tracce del ragazzino da circa un’ora.
Immediatamente la Capitaneria di porto di Olbia ha avviato le ricerche, attivando il dispositivo di soccorso a supporto, per cui è stata inviata sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola per le ricerche via terra sul litorale, oltre a un gommone e una moto d’acqua per le ricerche via mare. Attivato anche il nucleo SAPR.
Il ragazzo è stato ritrovato intorno alle 21.30, lo ha trovato una motovedetta della capitaneria: era ancora in acqua, ma sano e salvo e in buone condizioni di salute.
(Unioneonline)