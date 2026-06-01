Momenti di paura nel pomeriggio in viale Costituzione, dove un’auto si è ribaltata dopo aver affrontato una curva per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente, un giovane, soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti e cure.

Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. A destare ulteriore preoccupazione, nelle prime fasi dei soccorsi, è stata la presenza sull’asfalto di un seggiolino per bambini fuoriuscito dall’abitacolo dopo il ribaltamento del veicolo. Fortunatamente, al momento dell’incidente nessun bambino si trovava a bordo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione è stata interrotta.

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