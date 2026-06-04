Dopo tre bandi, ancora nessuna manifestazione di interesse. Il Comune di Macomer però ci prova ancora, stabilendo un nuovo prezzo, più accessibile dei primi tre. Per la struttura de "Le Finestrelle", di proprietà comunale, c'è quindi un nuovo tentativo di vendita. Si tratta di un immobile, immerso in un parco attrezzato, proprio al centro della cittadina, ai lati del viale Pietro Nenni, punto commerciale strategico e nevralgico.

Tra il 2025 e il 2026 il Comune ha effettuato tre bandi sempre al ribasso, partendo da 155 mila euro, fino a 124 mila euro. Per tre volte però il bando è andato deserto. Non c'è stata nessuna manifestazione di interesse.

Il prezzo stabilito ancora troppo alto? È possibile. «Proprio in questi giorni stiamo per fare un nuovo bando- dice l'assessore ai lavori pubblici, Danilo Masala- con l'importo di vendita ribassato a 90 mila euro- speriamo che questa cifra sia appetibile. La proposta di vendita rimarrà online per 30 giorni. Se anche questa volta non ci dovesse essere nessuna manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale deciderà il da farsi, magari togliendo l'immobile dall'alienazione».

Si tratta di un’importante struttura, adatta per attività commerciali, quali bar e ristorazione, ma anche come centro congressi, immersa al centro di un parco recentemente riqualificato. Una struttura che ha una potenzialità importante, che si trova in una posizione centrale, tra viale Nenni e piazza Sant'Antonio, con un parco attrezzato con giochi per bambini e altre attività.

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