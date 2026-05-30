Un motociclista di 63 anni, originario di Terni, è stato ricoverato con l'elisoccorso col codice rosso, quindi in gravissime condizioni, all'ospedale di Nuoro. L'uomo, in sella alla sua moto, procedeva in direzione Macomer, proveniente da Bosa. All'altezza della ex scuola agraria di Bara, ha perso il controllo del mezzo, finendo in cunetta.

L'uomo è stato prontamente soccorso dagli automobilisti di passaggio e subito dopo da una medicalizzata del 118, che hanno tentato di stabilizzarlo. A quel punto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Nuoro, col codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'incidente si è verificato attorno alle 21.15 e solo verso le 21.45 l'elisoccorso è ripartito verso Nuoro. In quella zona il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. Molti automobilisti hanno preferito prendere strade secondarie per raggiungere Macomer e per andare verso la Planargia. Sul posto la Stradale del distaccamento di Macomer e i carabinieri.

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