Una borsa di studio per Alessio Zedda, studente universitario a Cagliari e figlio 21enne di Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, la coppia morta martedì scorso sotto la loro casa di Tiana, devastata da un’esplosione dopo una fuga di gas.

È quella attivata da Confcooperative che ricorda come Marilena, socia della Coop Janas, e dirigente di Confcooperative è sempre stata in prima linea nel sociale e un esempio della cooperazione per l’Isola. Un modo per ringraziare dell’impegno verso gli altri durante la sua esistenza e un modo per aiutare un ragazzo che in un sol giorno ha perso tutto: genitori, la casa, la serenità e un futuro col sorriso.

“Marilena Ibba era una dirigente di Confcooperative Nuoro Ogliastra da oltre 10 anni, ma anche dirigente di Confcooperative Sardegna e di Federsolidarietà. Era socia della nostra associata Cooperativa Sociale Janas, che gestisce la casa di riposo a Tiana, piccolo comune dell’entroterra della Sardegna. Marilena era una persona solare e gentile, ma anche molto combattiva, sempre pronta ad aiutare gli altri, sempre dalla parte dei più fragili”, ricorda Confcooperative Nuoro Ogliastra, che con il benestare dei parenti delle vittime, ha attivato una raccolta fondi sotto forma di donazione volontaria.

La campagna di donazione volontaria parte oggi e si concluderà il 31 dicembre 2022. Saranno ammesse donazioni dalle nostre cooperative ma anche dai singoli cooperatori e persone fisiche.

Confcooperative Nuoro Ogliastra ha attivato un IBAN dedicato.

Beneficiario: Confcooperative Nuoro Ogliastra – Codice Fiscale: 80004830917

IBAN: IT32A0306967684510781318486

CAUSALE: La cooperazione a sostegno di Alessio.

