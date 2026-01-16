Alla vigilia dei festeggiamenti di Sant’Antonio, un’immane tragedia scuote Ottana che piange la scomparsa del piccolo Francesco Pio Fenudi, due anni, trovato morto nella serata di ieri in seguito ad un malore improvviso durante il sonno. Attorno alle 19.30 la scoperta dei genitori che, cercando di risvegliare il figlioletto, hanno notato che il piccolo era ormai privo di sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi nell’abitazione di viale Repubblica, con l’équipe medica che, nonostante le manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso fra lo sconforto di numerosi cittadini assiepati lungo la strada. Attoniti.

Dolore e lacrime

A precipitarsi sul posto, anche il parroco del paese don Pietro Borrotzu, giunto da Nuoro, che si è fatto portavoce dello strazio dell’intera popolazione di Ottana. Alle 22.30 l’annuncio ufficiale da parte del Comune che ha deciso per l’annullamento di tutti i festeggiamenti previsti per oggi: «Siamo sconvolti - commenta il sindaco Franco Saba - per questo motivo, facendoci portavoci del sentimento di tutti gli ottanesi, abbiamo deciso di stringerci alla famiglia Fenudi e fermarci in questo momento».

