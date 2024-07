Giornata da bollino rosso sul fronte incendi. Dopo i numerosi roghi divampati nel Sassarese, bruciano anche le campagne fra Orani e Orotelli, con un vasto incendio divampato nel tardo pomeriggio dalla località “Monte Nigheddu”.

In pericolo decine di aziende agricole, mentre sul posto sono operative squadre a terra, due canadair giunti da Olbia e Campino, un elicottero dalla base di Farcana e un Super Puma da Fenosu.

«Siamo fortemente preoccupati - dice il sindaco di Orani - dopo essere divampato nel nostro agro, il rogo sta procedendo minaccioso verso l’abitato di Orotelli e per questo non possiamo che sperare venga contenuto quanto prima dalla macchina antincendi, con cui siamo in stretto contatto».

E mentre le nubi di fumo sono visibili da svariati chilometri di distanza, anche il primo cittadino di Orotelli, Toni Bosu, non nasconde i propri timori: «Le squadre a terra, insieme a volontari e mezzi aerei ce la stanno mettendo veramente tutta per contendere l’incendio, che si trova alle porte del nostro paese. Confidiamo che tutto possa concludersi in tempi brevi».

