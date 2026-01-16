Dopo circa 50 giorni a Tossilo l'acqua non è ancora potabile e non può essere utilizzata per scopi alimentari. Dopo un mese e mezzo, invece, il sindaco, Riccardo Uda, ha emanato l’ordinanza di revoca dell’ordinanza del 2 dicembre scorso, con la quale si era vietato l’utilizzo dell’acqua della rete idrica della zona industriale di Bonu Trau. L'ordinanza riguardava entrambe le aree industriali, a causa di non conformità microbiologiche riscontrate nei campioni d'acqua. Il divieto, motivato da esigenze di igiene e sanità pubblica, riguarda specificamente la rete idrica di queste zone industriali e non il centro abitato. Una situazione che ha creato non pochi disagi e problemi, soprattutto per le varie attività agroalimentari che operano in entrambe le aree. Ora, a seguito delle comunicazioni di Abbanoa e del dipartimento di prevenzione, igiene alimenti e nutrizione della Asl di Nuoro, i parametri dell’acqua sono tornati nella norma, ma solo nella rete idrica della zona industriale di Bonu Trau, mentre rimangono ancora fuori norma nella zona industriale di Tossilo.

