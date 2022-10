“L’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili, si è resa ancora una volta disponibile a mediare tra Comune di Torpè e azienda costruttrice dell’impianto di stoccaggio del gas, Medea-Italgas, per individuare una nuova localizzazione dove realizzare il deposito, che andrà a rifornire le utenze del nostro paese”. Lo ha detto il sindaco di Torpè, Martino Sanna, all’uscita della riunione che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi a Cagliari con l’assessore Pili: secondo incontro nel giro di pochi giorni. Un primo tavolo ufficiale a tre - Comune, Medea-Italgas e Regione -, quindi, per affrontare il tema della ricollocazione del deposito progettato in località Istrumpadoglios.

“L’esponente della Giunta – ha spiegato il sindaco -, su nostro invito, ha scritto infatti una nota formale alla società affinché si possa fissare a breve un primo tavolo tecnico. Tengo a precisare che finora non si è mai tenuto un incontro a tre con la preziosa mediazione della Regione”.

Il sindaco Sanna ha spiegato che “le uniche cose che possiamo dire prima di confronti ufficiali riguardano la nostra disponibilità a individuare, e in qualche caso lo abbiamo già fatto, diverse aree da proporre alla società come sito alternativo a Istrumpadoglios. Sito che siamo inoltre pronti ad acquistare così da ridurre l’esposizione finanziaria dell’impresa di distribuzione energetica e che saremo ben lieti di riconsegnare a Torpè come spazio destinato alla socialità dei nostri concittadini”.

Martino Sanna è quindi tornato su un punto: “Siamo favorevoli all’arrivo del gas nel nostro paese, ma siamo contrari alla realizzazione dell’impianto a poca distanza dalle civili abitazioni. Oggi più che mai – ha proseguito – non possiamo permetterci passi a vuoto o corse in solitaria e non condivise. Abbiamo necessità di intervenire con tutti gli strumenti normativi, e purtroppo non sono tanti, di cui dispongono un sindaco e una piccola amministrazione comunale con l’unico obiettivo di evitare fratture che potrebbero minare la serenità e l’ordine pubblico di Torpè”.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata