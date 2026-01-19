È scattata l’ordinanza di evacuazione per numerose località del territorio comunale di Torpè, a seguito dell’allerta meteo di criticità elevata – Codice Rosso – diramata dalla Protezione Civile della Sardegna. Il provvedimento, Ordinanza sindacale 10 di pochi minuti fa , è stato firmato dal sindaco Martino Giovanni Sanna.

Il Comune ha disposto l’immediata evacuazione di residenti e domiciliati negli edifici situati lungo gli argini destro e sinistro del Rio Posada e in tutte le aree classificate a rischio elevato dal Piano comunale di Protezione Civile.

Le località interessate sono: Baddore, Matta Erva, Ena de Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena e Multalditana.

I cittadini evacuati possono trovare accoglienza nella palestra comunale di via Eleonora d’Arborea, individuata come centro di accoglienza, oppure presso altre abitazioni situate in luoghi sicuri. L’amministrazione comunale invita inoltre le famiglie con persone non autosufficienti o impossibilitate a muoversi autonomamente a segnalarne la presenza contattando il numero 348 4022762.

A Torpé resta in vigore anche l’ordinanza 7, che dispone la chiusura e il divieto di transito sull’attraversamento fluviale in località S’Adu e Mesu, nonché la chiusura dei guadi e degli attraversamenti a valle. Nel provvedimento il sindaco raccomanda ai cittadini di chiudere gli impianti di luce, gas e acqua prima di lasciare le abitazioni, di seguire scrupolosamente gli itinerari di evacuazione, di non sostare lungo i percorsi e di non abbandonare medicinali ed effetti personali necessari. La Polizia Locale, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, è incaricata di garantire l’esecuzione dell’ordinanza e la sua massima diffusione. Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Nuoro, alla Regione Sardegna

