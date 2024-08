Il piano era quello di rapinare l'ufficio postale di Brunella, frazione di Torpè, ma al momento di far scattare il blitz si sono trovati davanti i carabinieri che li tenevano d'occhio da ore. È successo nella tarda mattinata di oggi.

Per due malviventi quello che poteva apparire un colpo facile facile si è trasformato in un misero fallimento. Uno dei due originario di un centro del nuorese è finito in manette, mentre il complice è riuscito a scappare nelle vicine campagne.

Nei suoi confronti è scattata una ampia caccia all'uomo che sta andando avanti da ore anche con l'ausilio di un elicottero dell'Arma.



