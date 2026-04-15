L’incidente
15 aprile 2026 alle 11:35
Tamponamento a Nuoro: un ferito lieve e traffico in tilt in viale RepubblicaSul posto i soccorritori, la Polizia Locale per la gestione della viabilità e le volanti della Questura per i rilievi
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Un ferito lieve in seguito a un tamponamento in viale Repubblica, subito dopo la rotatoria del Quadrivio, a Nuoro.
Il traffico è stato deviato e la circolazione è andata in tilt.
Sul posto sono intervenute la Polizia Locale per la gestione della viabilità, le volanti della Questura per i rilievi dell’incidente e le ambulanze del 118.
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