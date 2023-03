Accolti positivamente ma anche con qualche dubbio i 6 milioni della Regione per la strada provinciale Cossatzu-Tascusì. Strada importantissima per i paesi di Aritzo, Desulo, Belvì e Gadoni ma anche per Seulo.

«L’unica cosa certa è l’utilizzo dei fondi residui del vecchio progetto per la sistemazione provvisoria - dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo - però sono come San Tommaso, se non vedo non credo, è una strada importante per tutti e ci interessa che la completino, ma le promesse in periodo pre-elettorale non ci abbindolano più, se l’opera venisse portata a termine saremmo contenti e chi lo farà avrà il merito di averlo fatto».

Arriva anche il commento del sindaco di Desulo, Giancristian Melis: «Ringrazio l’assessore Saiu e Giuseppe Talanas per aver convocato la riunione, noi accogliamo la notizia in maniera molto favorevole perché quella strada è un’arteria nevralgica per il collegamento delle Barbagie, ma soprattutto è una strada importante nel periodo delle sagre e nel periodo del turismo invernale. Speriamo si possa realizzare in tempi brevi, in quanto soprattutto la parte di Desulo è la più disastrata e viste le peculiarità della strada non può essere fatta con un intervento parziale».

Costantino Tidu, il commissario provinciale, ha già appaltato opere per la messa in sicurezza della zona, che a breve partirà con i primi 300mila euro di fondi.

