A partire da mercoledì 29 ottobre, Anas avvierà la fase principale dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Macomer - Mulargia della strada statale 131.

Per consentire le lavorazioni è prevista la chiusura al traffico della corsia di marcia della carreggiata in direzione Sassari tra il km 148,250 e il km 148,750. Inoltre, per il traffico in direzione Sassari verrà interdetta la svolta dalla statale 131 verso la statale 129 bis in direzione di Bosa e Macomer. Contestualmente, per il traffico che proviene dalla 129 bis, sarà interdetta la svolta in direzione Sassari sulla statale 131. Rimangono attive le altre manovre.

Per i mezzi che percorrono la statale 131 provenienti da Cagliari e diretti a Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis, l'accesso verrà garantito mediante inversione di marcia allo svincolo di Campeda (km 152,070); per i mezzi provenienti da Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis e che dovranno imboccare la statale 131 in direzione Sassari, sarà possibile effettuare l'inversione di marcia allo svincolo di Nuoro-Birori (km 142,150). La segnaletica sarà presente in loco.

L'intervento, del valore di circa dieci milioni di euro, fa parte del più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso della principale arteria sarda che ha già riguardato la realizzazione dei nuovi svincoli nord e sud di Bonorva e dello svincolo di Paulilatino. La conclusione dei lavori dello svincolo è prevista entro l'estate del 2026.

(Unioneonline)

