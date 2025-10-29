Vittoria al femminile quella della Start Cup Sardegna 2025. Purple Peach ha vinto la competizione che da diciotto anni premia le migliori idee imprenditoriali nate nell’isola. il team è formato da Martina Lavra e Maria Vittoria Piras di Nuoro che si sono classificate sul gradino più alto del podio proponendo un detergente intimo pH-dipendente che segnala alterazioni del microbiota vaginale, favorendo la prevenzione. Alla loro futura impresa è andato il premio di 4.000 euro offerto dal Banco di Sardegna e dall'Università degli Studi di Sassari.

Il team Purple Peach, inoltre, si aggiudica il Voucher Insight di Sardegna Ricerche, consegnato da Sebastiano Baghino, pari a 6.000 euro per la prosecuzione del percorso di validazione dell'idea di business.

Secondo posto per Overeal, il team composto da Simone Spanu e Francesco Zerbini, che ha portato in gara Soluzioni immersive VR/AR/XR per formazione, sicurezza, comunicazione e intrattenimento con esperienze modulabili e personalizzabili. Hanno vinto il premio di 2.000 euro offerto dall'Ateneo di Sassari.

Al Terzo posto l’idea Vega del team composto da Abramo Pischedda, Alberto Sassu, Valeria Morittu, nata dalla spin off Uniss Kimas. Hanno ottenuto la Menzione Speciale “Climate Change” per il loro sistema di illuminazione LED adattivo, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici che nell’indoor e vertical farming è in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse: un'idea che promuove l’efficienza energetica e la sostenibilità dei processi produttivi, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Alla loro impresa il premio di 1.000 euro dall'Università degli Studi di Sassari.

