Incidente mortale ieri notte a Sorgono.

Vittima un automobilista di 82 anni, uscito fuori strada con la sua auto per cause in corso di accertamento. L’uomo, Tonio Casula, è stato sbalzato fuori dalla macchina in località Fontana Norce, appena fuori dal paese.

È accaduto intorno a mezzanotte.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a stabilizzare l’anziano e a trasportarlo all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'uomo è morto in ambulanza, durante il tragitto in ospedale.

Sul posto le forze dell'ordine per la ricostruzione dell'incidente.

