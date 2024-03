Una conferenza socio sanitaria urgente «per affrontare il grave stato di precarietà dell’ospedale San Francesco», i cui problemi «si aggravano». A chiederla è il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che si rivolge al commissario della Provincia Costantino Tidu.

Soddu chiede una soluzione immediata in particolare alla carenza di personale nel reparto Ortopedia, in cui l’8 marzo la Asl ha decretato lo stop ai nuovi ricoveri. Ma la mancanza di personale è un problema che riguarda tanti altri reparti, praticamente tutti: da Ematologia al centro trasfusionale, da Oncologia a Pediatria.

«A dispetto di improbabili classifiche che posizionano il San Francesco tra i primi 130 ospedali nazionali - afferma Soddu -, i nuoresi si scontrano ogni giorno con la realtà, fatta di pazienti costretti a spostarsi fuori città per una banale frattura. Per non parlare dei problemi mai risolti di quanti si devono sottoporre a cure oncologiche, anche loro spesso obbligati a rivolgersi altrove».

Il primo cittadino quindi punta il dito contro le liste d’attesa, «non degne di un paese civile». E chiede interventi sull’organico: «Il personale sanitario è allo stremo a causa di turni massacranti per la carenza di personale».

Tutti problemi, conclude, «che denunciamo da anni ma sono ancora irrisolti, se non aggravati».

(Unioneonline)

