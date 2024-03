Stop ai nuovi ricoveri nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Nuoro. Il San Francesco non potrà ricevere nuovi pazienti e si limiterà per ora a curare quelli che sono già ricoverati.

Il motivo? Mancano tre medici. Lo fa sapere la stessa Asl nuorese, che ha annunciato oggi la «sospensione temporanea dei nuovi accessi». Chi avrà bisogno di cure ortopediche e traumatologiche, una volta giunto al San Francesco verrà smistato «in altri presidi della rete regionale». Dunque in ospedali lontani dalla città.

«Ad ogni modo», precisa l’azienda sanitaria, «come sempre accade in casi simili, i Livelli Essenziali di Assistenza non verranno mai meno».

La Asl ha pubblicato un bando urgente per il reclutamento di dirigenti medici ortopedici, anche in pensione, per garantire al più presto il ripristino del servizio. A chi aderirà al bando è stata messa a disposizione la foresteria aziendale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata