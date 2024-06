Si parte venerdì 28 giugno col festival Macomer Arte e Musica, con ben cinque formazioni musicali del centro Sardegna, che saranno dislocate lungo il corso Umberto, l'antica via commerciale della cittadina.

È S'Istiu in Carrela, l'estate macomerese, con una serie di eventi che dureranno fino alle porte dell'autunno, con un progetto ambizioso voluto dal Centro Commerciale Naturale, di recente costituzione, a cui vi aderiscono un centinaio di commercianti, ma anche associazioni e artigiani, con oltre 40 categorie commerciali, con la collaborazione dell'amministrazione comunale.

Un progetto ambizioso, che punta non solo al rilancio del commercio e dell'immagine della cittadina, ma anche alla valorizzazione delle varie aree commerciali cittadina.

Gli eventi partiranno venerdì prossimo e proseguiranno per tutta l'estate, fino alle porte dell'autunno.

Musica, arte, fiere ed eventi mirati saranno al centro delle iniziative per i prossimi tre mesi. Il direttivo del Centro Commerciale Naturale, voluto dall'amministrazione comunale, composto dal presidente Maddalena Sedda e dai consiglieri Francesca Marras, Salvatore Uda, Michele Floris e Marco Benevole, da qualche mese lavora intensamente alla programmazione del grande evento estivo.

IL PROGRAMMA – Si parte venerdì, a partire dalle ore 21, col Festival Macomer Arte&Musica, che è anche l'anticipo dei saldi. Lungo il corso Umberto, proporranno la loro musica i gruppi Funk Out Ghilarza Oristano, Caos Calmo di Bosa, Melodika di Macomer e De.Ca.Ma. di Sindia e Macomer. Per i più piccoli c'è "Che storia è questa", con fiabe e giochi a cura della cooperativa Soleanima. Proseguirà il 5 luglio, in piazza Italia e via Sardegna, alle ore 21, col Festival Arte e Musica. Proseguirà col Circus Maccus, con una rivisitazione del circo tradizionale in chiave comica, con un tocco di glamour e romanticismo, che coinvolgerà tutti.

Non mancheranno le band musicali, il gruppo Einstein &Gretel e Makà. Il 12 luglio, in piazza Sant'Antonio, alle 21, si esibiranno i Zenias in concerto, tra musica, balli e tradizioni.

© Riproduzione riservata