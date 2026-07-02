Maltempo
02 luglio 2026 alle 18:35
Siniscola, violento nubifragio sulla frazione di Santa Lucia: strade allagate e alberi diveltiUn’ora di pioggia battente con forti raffiche di vento ha paralizzato la borgata: danni a strutture e attività commerciali e traffico in tilt
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Un’ora di pioggia battente nella tarda mattinata di oggi ha paralizzato la borgata marina di Santa Lucia a Siniscola.
Tantissimi i danni a strutture e a attività commerciali inondate da fiumi di acqua che hanno invaso le strade.
Una tromba d'aria ha divelto una tettoia scaraventandola sulla stessa abitazione e poi in strada.
Numerosi gli alberi sradicati con il traffico automobilistico che è andato completamente in tilt.
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