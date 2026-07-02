Un’ora di pioggia battente nella tarda mattinata di oggi ha paralizzato la borgata marina di Santa Lucia a Siniscola.

Tantissimi i danni a strutture e a attività commerciali inondate da fiumi di acqua che hanno invaso le strade.

Una tromba d'aria ha divelto una tettoia scaraventandola sulla stessa abitazione e poi in strada.

Numerosi gli alberi sradicati con il traffico automobilistico che è andato completamente in tilt. 

© Riproduzione riservata