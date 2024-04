Nascondeva fra la sua abitazione e un casolare abbandonato di sua proprietà 85 chili di marijuana oltre a 78 grammi di hashish e una serra con 126 piantine di cannabis interrate, completa di attrezzatura e lampade per la coltivazione intensiva dello stupefacente.

Nei guai un 21enne, scoperto dai carabinieri di Siniscola nel corso di alcuni controlli sul territorio. Per il giovane, posto inizialmente agli arresti domiciliari, all’esito del giudizio di convalida il GIP di Nuoro ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel territorio di residenza.

In arresto per lo stesso tipo di reato anche un 66enne sorpreso a Cala Gonone con 8 grammi di cocaina, 488 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e 1.290 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 66enne all’esito del giudizio di convalida il GIP di Nuoro ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

