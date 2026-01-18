Sale l’allerta a Siniscola per le condizioni meteo avverse previste da questa sera fino a mercoledì prossimo. L’Amministrazione comunale, alla luce delle previsioni che indicano un deciso peggioramento del tempo, ha attivato il monitoraggio costante della situazione e invita la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili per evitare situazioni di pericolo. Il sindaco Gian Luigi Farris ha rivolto un appello diretto alla popolazione, sottolineando come i fenomeni attesi — temporali intensi, venti forti e un significativo aumento del moto ondoso — possano causare mareggiate, in particolare lungo il litorale del territorio comunale, con possibili rischi per l’incolumità delle persone. «È fondamentale — evidenzia il primo cittadino — che tutti mantengano un atteggiamento prudente e collaborativo, soprattutto nelle aree maggiormente esposte».

L’obiettivo dell’avviso è quello di prevenire criticità senza creare allarmismi, facendo leva sul senso di responsabilità della comunità. Nella giornata di domani, a seguito della pubblicazione del nuovo bollettino meteo ufficiale, l’Amministrazione effettuerà ulteriori valutazioni per garantire la massima sicurezza. Qualora i dati lo rendessero necessario, e in accordo con la Direzione regionale della Protezione civile, potranno essere adottati provvedimenti cautelativi, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e l’interdizione alla circolazione su alcune arterie stradali cittadine particolarmente esposte a criticità.

Nel frattempo, si raccomanda alla popolazione — in particolare a chi risiede o si trova nelle zone costiere — di evitare la sosta su moli, scogliere e banchine, di mettere in sicurezza arredi esterni e oggetti che potrebbero essere danneggiati dal vento o dal mare, e di seguire con attenzione gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali del Comune, dove verranno comunicate tempestivamente tutte le decisioni definitive. Un invito alla prudenza e alla prevenzione, dunque, nella consapevolezza che la collaborazione di tutti rappresenta il primo strumento per affrontare in sicurezza l’ondata di maltempo in arrivo sull’intero territorio.

