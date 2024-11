Un uomo è rimasto ferito questa mattina in un incidente di caccia. È accaduto in località Oreo, nella campagna di Siniscola.

L’uomo, ferito alla spalla da un colpo di arma da fuoco, è stato soccorso dal 118 e trasportato in Elisoccorso all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Sinsicola per accertare le dinamiche del ferimento.

© Riproduzione riservata