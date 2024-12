Intervento serale per la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola, che poco prima delle 20 è stata impegnata con lo spegnimento di un incendio. Il fuoco è divampato in località Goroppis, nelle campagne di Siniscola, e ha coinvolto due mezzi pesanti di proprietà di una società che si occupa di movimento terra in loco.

L'intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco ha fatto sì che i danni venissero contenuti e che l'incendio non si propagasse ulteriormente. Le squadre hanno lavorato per l’estinzione e la bonifica del sito.

Non si esclude l'origine dolosa del rogo, ma sono ancora in corso le attività investigative da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Torpè, per i rilievi di rito.

