Buste stracariche di rifiuti che fanno da biglietto da visita davanti al portone principale. Ieri mattina l'ingresso del vecchio municipio di Siniscola si presentava in questo modo.

La brutta cartolina ha provocato forte sdegno tra i passanti, in via Sassari, strada trafficatissima su cui si affaccia la struttura comunale. Opera dei soliti maleducati di turno, che è stata immediatamente immortalata per denunciare il bruttissimo episodio di inciviltà.

