Una pena definitiva di 6 anni e 25 giorni di reclusione. È quanto dovrà scontare un uomo di 43 anni, originario del Nuorese, arrestato nel pomeriggio del 27 ottobre a Siniscola dalla Polizia di Stato.

L’uomo era responsabile dei reati di lesioni personali, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia ed evasione. Per tali fatti stava già beneficiando della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

A seguito della revoca della misura, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo e, dopo le formalità di rito, hanno condotto il 43enne presso la casa circondariale competente, dove dovrà espiare la pena residua.

© Riproduzione riservata