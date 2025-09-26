Siniscola, con i fuoristrada sulla spiaggia: scattano le sanzioniQuattro le persone multate dal personale del corpo forestale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con il fuoristrada sulla spiaggia lungo il litorale di Siniscola. Sono quattro le persone multate nella mattinata di ieri dal personale del corpo forestale dopo essere state sorprese con i pesanti mezzi in area demaniale, a breve distanza dal mare, in località Cannuzzelli Mandra e Pische.
Contestata la violazione del divieto di transito e sosta sull’arenile come prevede l’articolo 3 lettera g dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna.
Per ciascuno dei quattro trasgressori, dopo l’invito a spostare i mezzi, una sanzione di 210 euro.
(Unioneonline)