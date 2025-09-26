Con il fuoristrada sulla spiaggia lungo il litorale di Siniscola. Sono quattro le persone multate nella mattinata di ieri dal personale del corpo forestale dopo essere state sorprese con i pesanti mezzi in area demaniale, a breve distanza dal mare, in località Cannuzzelli Mandra e Pische.

Contestata la violazione del divieto di transito e sosta sull’arenile come prevede l’articolo 3 lettera g dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna.
Per ciascuno dei quattro trasgressori, dopo l’invito a spostare i mezzi, una sanzione di 210 euro.

(Unioneonline)

