La proposta approda domani in Consiglio comunale a Siniscola e promette di accendere il dibattito. Il gruppo consiliare di minoranza Giss ha presentato una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, il rocker emiliano che negli ultimi anni ha raccontato pubblicamente il suo legame con Siniscola, ricordando il periodo trascorso da bambino in Baronia.

Vasco Rossi quando era bambino

Le posizioni

«Abbiamo deciso di proporre questa iniziativa – spiega il consigliere di opposizione Marcantonio Farris – prendendo come motivazione il fatto che Vasco abbia fatto parte della comunità di Siniscola, avendoci vissuto da bambino per alcuni anni».

Negli ultimi anni, in più occasioni l’artista ha ricordato con affetto il soggiorno in Baronia vissuto da piccolo. Più recentemente ha spiegato che uno zio si era trasferito a Siniscola per lavoro e che la famiglia lo raggiungeva in Sardegna.

Il sindaco Gian Luigi Farris non chiude la porta, ma chiede ulteriori verifiche. «Sarei orgogliosissimo di poter conferire questo riconoscimento a Vasco Rossi – afferma – purché si faccia chiarezza sulla sua effettiva permanenza a Siniscola. Sarebbe opportuno verificare, attraverso documenti e testimonianze certe o fotografie, che abbia realmente vissuto qui».

Fabrizio Ungredda

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