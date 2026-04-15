«Lasciare un neonato in auto sotto il sole è un gesto che non ha scuse. Non esistono "spese veloci" che valgano il rischio di una tragedia». Sono le parole del primo cittadino di Siniscola, Gianluigi Farris, in merito a quello che sarebbe potuto succedere alla bimba di sei mesi lasciata da sola in auto dai genitori che si erano recati a fare la spesa in un supermercato della cittadina baroniese.

Il fatto risale a sabato. La piccola si trovava all’interno dell’auto all’ora di pranzo. Una situazione potenzialmente pericolosa, considerando le alte temperature della giornata, che è stata sventata grazie all’allarme dato da alcuni passanti.

«La vita dei nostri piccoli non è mai un gioco – scrive oggi Farris su Facebook – come sindaco, ma soprattutto come padre di famiglia, sento un brivido nel pensare al pericolo corso da quella bimba di soli 6 mesi. Lasciare un neonato in auto sotto il sole è un gesto che non ha scuse. Non esistono "spese veloci" che valgano il rischio di una tragedia. Voglio dire grazie alla prontezza dei cittadini e del personale del market, al coraggio della piccola che, con un gesto incredibile, ha aiutato i soccorsi, alle nostre forze dell'ordine e ai sanitari del 118».

«Siniscola è una comunità che protegge i suoi figli. La rabbia per l'irresponsabilità è tanta – conclude -, ma lasciamo che siano le autorità a fare il loro corso. Noi restiamo umani, restiamo attenti e restiamo uniti per la sicurezza di ogni bambino che attraversa la nostra Baronìa. Prendetevi cura di ciò che avete di più caro. Sempre».

(Unioneonline/An.De)

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