Siniscola, lasciano la figlia di sei mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesaUna trappola potenzialmente letale per la piccola, nelle ore più calde della giornata: sul posto 118 e carabinieri, genitori denunciati
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Hanno lasciato la figlia di appena sei mesi sola, chiusa in auto, sotto il sole, nel parcheggio del supermercato Conad di Siniscola, mentre loro, insieme, facevano la spesa.
È accaduto sabato a nel centro baroniese, nelle ore più calde della giornata, quando le alte temperature hanno trasformato l’abitacolo in una trappola potenzialmente pericolosa. A lanciare l’allarme è stata una famiglia di passanti, che ha notato la neonata in difficoltà all’interno della vettura.
Nonostante un finestrino fosse stato lasciato leggermente aperto, il caldo all’interno dell’auto è aumentato rapidamente, mettendo a rischio la piccola. La situazione ha richiesto l’intervento immediato del 118 e dei carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciare poco dopo i genitori, due turisti cechi, all’interno del supermercato.
Secondo quanto ricostruito, la bambina sarebbe rimasta da sola nell’auto per circa venti minuti. Per i due è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minore. La neonata, trovata accaldata ma cosciente, è stata soccorsa: fortunatamente sta bene e non ha riportato conseguenze