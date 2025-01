Ancora un attentato incendiario a Siniscola, con un’auto presa di mira. L’ultimo episodio – di tanti – in ordine di tempo è avvenuto nella serata di oggi, attorno alle ore 21, quando in via Matteotti è andata a fuoco una vettura. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato particolari danni, limitati al solo vano motore.

Quello di stasera è l'ennesimo caso di auto incendiate a Siniscola: il precedente con una Fiat Panda in via Flumendosa, nella notte fra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Prima ancora la Fiat Punto di un imprenditore nel settore dei carburanti.

Sul posto anche la polizia di Siniscola e la scientifica. Si tratta del quinto episodio di questo tipo dall’inizio del 2025, addirittura il trentottesimo negli ultimi dodici mesi. Un caso ancora senza responsabili individuati.

(Unioneonline/r.sp.)

