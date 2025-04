Tragico incidente nel pomeriggio sulla strada statale 129 “Trasversale Sarda”, nel territorio di Silanus, frazione di Senaerena, all’altezza del km 82.

Nell’urto, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Ad avere la peggio il settantaseienne di Bosa Attilio Loi: l’uomo, estratto dai vigili del fuoco dall’abitacolo, è stato prontamente soccorso ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo ed è morto sul colpo.

Un 28enne di Bolotana, a bordo di un’altra vettura, è stato estratto e trasportato in ospedale in codice rosso con diversi traumi diffusi. Pare non sia però in pericolo di vita. Illesa la terza conducente.

Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto i soccorritori con tre ambulanze, il personale Anas e le Forze dell’Ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

