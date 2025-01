Una esplosione improvvisa ha investito un pensionato di Silanus, Pasquale Runchina di 86 anni, nella sua abitazione.

L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale con l’elicottero, in codice rosso. Si trova al centro ustioni dell’ospedale di Sassari. Lo hanno messo in salvo un vigile del fuoco libero dal servizio e un vicino di casa.

L'incidente si è verificato poco prima delle 11 di stamattina, in via Genova (una strada laterale del viale delle Rimembranze), nella parte bassa del paese.

Pare che l’uomo fosse intervenuto per sostituire alcune bombole. Per cause ancora da accertare, è stato investito in pieno da una fiammata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macomer e i carabinieri.

