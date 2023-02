Sulla vicenda legata all'incidente ferroviario avvenuto mercoledì pomeriggio, e sul caso degli attraversamenti pedonali pericolosi a Silanus, c'è una interrogazione di Roberto Deriu (Pd) in Consiglio regionale.

"Da diversi anni la comunità di Silanus richiede la messa in sicurezza di due attraversamenti ferroviari, in via Milano e a Sa Roda, che sono regolati da sistemi acustici e semaforici che mettono a rischio l'incolumità di automobilisti e pedoni - scrive tra l'altro Deriu - chiedo all'assessore regionale dei Trasporti quale misura intenda mettere in campo per risolvere, una volta per tutte, questo annoso problema".

Deriu poi aggiunge: "È necessario agire con urgenza, così da garantire la massima sicurezza di tutti gli automobilisti e i pedoni che passano quotidianamente negli attraversamenti pedonali di Silanus". Secondo Roberto Deriu, entrambi gli attraversamenti andrebbero regolati con il posizionamento delle barriere automatiche, che avrebbero impedito il verificarsi degli incidenti accaduti finora, compreso quello di pochi giorni fa, che solo per fortuna non hanno avuto tragiche conseguenze.

© Riproduzione riservata