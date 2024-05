Le Cortes di Primavera nel cuore della Sardegna sono state inaugurate e aperte stamattina, ma subito dopo sono state annullate, a causa di una tragedia che ha scosso l'intera comunità.

Le vie del paese erano allestite e già circolavano tanti visitatori. Poi la brutta notizia. La tragica morte di un ragazzo di appena 24 anni, che si è tolto la vita in campagna, dove lavorava. «In una giornata che avrebbe dovuto essere una festa - è scritto in un comunicato dell'amministrazione comunale - abbiamo appreso con sgomento dell'improvvisa scomparsa di un ragazzo di Silanus. Nello stringerci al dolore dei suoi cari, informiamo che la manifestazione Primavera nel Cuore della Sardegna, prevista per oggi e domani, è stata annullata a causa di questo pesante lutto che ha colpito l'intera comunità».

Gli oltre quaranta espositori e tutti i partecipanti hanno deciso in maniera unanime di rinunciare a questa festa.

© Riproduzione riservata