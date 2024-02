Non c'è la necessaria abitabilità e versano in condizioni di assoluto degrado. Costruite oltre 40 anni fa e circa 70 anni, le case di edilizia residenziale pubblica di Silanus versano in stato di degrado.

Si tratta degli alloggi popolari realizzati negli anni 80 nella zona di Birdis e quelli più datati di "Su 'e Carta", che non sono abitabili e diversi cittadini ancora non possono usufruirne per le varie problematiche che presentano. Una situazione per certi versi drammatica, che ha spinto il sindaco, Gian Pietro Arca, a rimarcare il suo disappunto attraverso una lettera inviata ad Area.

«Il mio totale disappunto», scrive tra l'altro il sindaco, «per il fatto che, nonostante le innumerevoli segnalazioni e conseguenti richieste di intervento fatte per le vie brevi, Area, fino ad oggi, non ha ancora provveduto ad eseguire i lavori e rendere abitabili, e di conseguenza assegnabili, le unità immobiliari. Mi faccio portatore degli interessi dei cittadini più vulnerabili risultati aggiudicatari degli alloggi in questione, ma che non possono ancora usufruirne a causa delle problematiche manifestate. Chiedo», conclude il sindaco, «che vengano avviati immediatamente gli opportuni lavori per consentire la necessaria abitabilità».

