Una turista tedesca è rimasta ferita questo pomeriggio in un incidente stradale lungo la statale 129, la Nuoro-Macomer.

All'altezza del bivio per Birori l’auto guidata dalla donna si è capovolta. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

Sul posto i vigili del fuoco di Macomer hanno lavorato per estrarre la conducente dall'abitacolo e consegnarla alle cure del 118, trasportata in codice rosso per politrauma all'ospedale di Sassari. Presenti anche carabinieri, polizia e Anas.

