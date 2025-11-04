Stava cercando i suoi cani dispersi, ma si è perso anche lui.

Brutta disavventura oggi per un uomo, che non è riuscito più a ritrovare la via del ritorno e si è perso in un anfratto molto impervio della valle di Lanaitho, tra Oliena e Dorgali.

Il malcapitato ha richiesto l’intervento dei soccorsi intorno alle 13.30, subito la Sala Operativa Provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro ha attivato il Reparto Volo Sardegna con base ad Alghero che ha inviato sul posto l’elicottero Drago VF148.

L’uomo, in buone condizioni di salute, è stato recuperato dall’elicottero che poi ha anche cercato, purtroppo invano, i cani.

