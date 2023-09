Ieri mattina l'Asl di Nuoro ha presentato una denuncia ai carabinieri di Nuoro, per un presunto danno di immagine dopo il clamore suscitato dalla lettera denuncia delle assistenti sociali di Fonni sull'invito da parte della Radiologia dell'ospedale San Francesco ad un paziente, che doveva sottoporsi alla radioterapia, ad andare fuori dall'Isola per le cure.

Questa mattina in una conferenza stampa, il direttore Generale Paolo Cannas ha spiegato che si è trattato solo di una errore organizzativo, raccontando come sono andati i fatti.

Il documento recapitato al paziente, seppur incompleto, è vero. Il dirigente Asl ha sottolineato che i pazienti affetti da tumori vengono presi in carico regolarmente dal Cas, e nel caso specifico, è stato il radiologo che lo ha in cura, in accordo col malato ad indicare la possibilità di curarsi fuori dall'isola dove aveva dei parenti, possibilità che avrebbe accorciato i tempi di attesa.

